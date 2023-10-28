Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Ekim 2023 bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal sunuculuğunda yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından en yüksek puanı alan isim 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 27 Ekim 2023 puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularının cevabı...
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Beş yarışmacıdan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 27 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL'lik büyük ödülü paylaştılar.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI
Sevda Kıraç
Erengül Cenik
Kerim Uygur
Yavuzhan Ulucan
Fatemeh Asghari
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