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        Haberler Televizyon Bu hafta Yemekteyiz kim kazandı? 27 Ekim 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Ekim 2023 bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal sunuculuğunda yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından en yüksek puanı alan isim 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 27 Ekim 2023 puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularının cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03
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          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Beş yarışmacıdan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 27 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL'lik büyük ödülü paylaştılar.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Sevda Kıraç

          Erengül Cenik

          Kerim Uygur

          Yavuzhan Ulucan

          Fatemeh Asghari

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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