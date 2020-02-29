GÖRÜNMEZ ADAM

Leigh Whannell'in yönettiği; Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge'nin başrollerinde oynadığı Görünmez Adam izleyici ile buluştu. H.G. Wells'in aynı adlı ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan film; zengin bir bilim insanı olan eşinden kendisine taciz ve şiddet uyguladığı için boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intiharı sonrası kendisine yüklü bir miras bıraktığının bildirilmesiyle yaşadığı olayları çevresine kanıtlama ve bu durumdan kurtulma mücadelesini anlatıyor.