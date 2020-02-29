29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
GÖRÜNMEZ ADAM
Leigh Whannell'in yönettiği; Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge'nin başrollerinde oynadığı Görünmez Adam izleyici ile buluştu. H.G. Wells'in aynı adlı ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan film; zengin bir bilim insanı olan eşinden kendisine taciz ve şiddet uyguladığı için boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intiharı sonrası kendisine yüklü bir miras bıraktığının bildirilmesiyle yaşadığı olayları çevresine kanıtlama ve bu durumdan kurtulma mücadelesini anlatıyor.
KELLY ÇETESİ'NİN GERÇEK HİKAYESİ
Justin Kurzel'in yönettiği Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, tarihin en ünlü kanun kaçağı ve haydutlarından Ned Kelly ile çetesinin hikayesini konu ediniyor. Avustralya'nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly'nin hayatını odağına alan biyografi türündeki film; bir ülkenin karanlık geçmişini, daha önce hiç anlatılmayan kısımlarıyla gözler önüne seriyor. Senaryosu Shaun Grant'a ait olan yapımda George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe ve Orlando Schwerdt rol aldı.
JEXI
Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Pena, Wanda Sykes ve Justin Hartley'in oynadığı Jexi'nin yönetmenliğini Scott Moore ve Jon Lucas üstlendi.
Komedi türündeki film, bir adamın yeni aldığı akıllı telefonda bulunan işletim sistemi Jexi ile birlikte değişen hayatını beyaz perdeye yansıtıyor.
SONSUZLUK ÜZERİNE
Usta sinemacı Roy Andersson'un yeni filmi Sonsuzluk Üzerine; hayatın hem hayallerde görülebilecek kadar güzel hem de bir o kadar acımasız tarafını anlatıyor. Roy Andersson'un Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad'ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, seyirciyi insanlığın varoluş öyküsünde rüya gibi bir gezintiye çıkarmayı amaçlıyor. Dram ağırlıklı İsveç, Almanya ve Norveç ortak yapımın başrollerinde Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay, Jan-Eje Ferling ve Lotta Forsberg gibi isimler yer alıyor.
GEÇERKEN UĞRADIM
Onur Bilgin'in yönettiği Geçerken Uğradım, ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor. İstanbul'dan Antalya'ya uzanan komedi türündeki hikayenin başrollerinde Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Emre Ertunç, Mustafa Ertunç Alıcı, Hilal Anay ve Ahmet Taşpınar yer alıyor.
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