14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girdi.
THE GENTLEMEN
Çektiği suç filmleriyle kariyerini inşa eden Guy Ritchie'nin köklerine geri döndüğü filmi The Gentlemen aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Senaryosu da Guy Ritchie tarafından kaleme alınan film; İngiltere'de kurduğu büyük çaplı uyuşturucu imparatorluğunu Oklahomalı bir hanedana satma aşamasında olan Mickey Pearson'ın, kendisini bu süreçte rüşvetten şantaja birçok farklı suç faktörlerinin yer aldığı çetrefilli olaylar silsilesi içerisinde bulmasını konu ediniyor. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant ve Eliot Sumner oynuyor.
KÜÇÜK KADINLAR
Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı Küçük Kadınlar izleyici ile buluştu. Filmde, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikayesini anlatıyor. Filmde March kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'ı sırasıyla Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen; komşuları Laurie'yi Timothee Chalamet, Marmee'yi Laura Dern ve teyze March'ı Meryl Streep canlandırıyor.
YENİ BAŞTAN
Nicolas Bedos'un yazıp yönettiği Yeni Baştan, bugünün hayatına ayak uydurmakta zorlanan ve artık altmışlarında olan bir adamın, tarihin herhangi bir döneminin gerçekçi bir deneyimini müşterilerine sunma iddiasındaki girişimci bir firmanın imkanlarıyla 40 yıl önce hayatının aşkıyla tanıştığı zamanı tekrar yaşamasını anlatıyor. Fransız yapımı filmin başrolleri için Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi ve Lizzie Brochere kamera karşısına geçti.
CESARETİN VAR MI AŞKA?
Guillaume Canet ve Marion Cotillard'ın başrollerinde yer aldığı Cesaretin Var mı Aşka?, Başka Sinema tarafından yeniden vizyona giriyor. Guillaume Canet ve Marion Cotillard'a Gilles Lellouche, Emmanuelle Grönvold ve Elodie Navarre'nin eşlik ettiği romantik komediyi Yann Samuell yönetmişti.
AĞIR ROMANTİK
Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Semra Dinçer, Gazanfer Ündüz ve Servet Pandur'un başrollerinde oynadığı Ağır Romantik adlı filmi Deniz Denizciler yönetti. Romantik komedi türündeki film, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen genç bir kız ile ona karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.
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