Bu görsellere dikkatli bakın: Renk körlüğü nasıl anlaşılır? 10 fotoğrafta renk körlüğü testi!

Renk körlüğü, günlük yaşamda fark edilmese de birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Peki, siz renk körü olup olmadığınızı biliyor musunuz? Bu haberimizde, renk körlüğünü anlamanızı sağlayacak 10 fotoğraf ile kendinizi test edebilirsiniz.