Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bu görsellere dikkatli bakın: Renk körlüğü nasıl anlaşılır? 10 fotoğrafta renk körlüğü testi! | Sağlık Haberleri

        Bu görsellere dikkatli bakın: Renk körlüğü nasıl anlaşılır? 10 fotoğrafta renk körlüğü testi!

        Görme yetimizin renkli dünyayı nasıl algıladığını hiç düşündünüz mü? Renk körlüğünü tespit etmek için hazırladığımız 10 fotoğrafla, gözlerinizin renkleri nasıl ayırt ettiğini keşfedin. Bu testler, renk körlüğünüz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak basit ve etkili bir yol sunuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Renk körlüğü, günlük yaşamda fark edilmese de birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Peki, siz renk körü olup olmadığınızı biliyor musunuz? Bu haberimizde, renk körlüğünü anlamanızı sağlayacak 10 fotoğraf ile kendinizi test edebilirsiniz.

        • 2

          1. Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler.

          Normal görenler 26 olarak okurlar.

        • 3

          2. Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler.

          Normal görenler 42 olarak okurlar.

        • 4

          3. Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur.

          Normal görenler 3 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 5

          4. Normal görenler 45 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 6

          5. Normal görenler 6 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 7

          6. Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 21 olarak okur.

          Normal görenler 74 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 8

          7. Normal görenler 73 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 9

          8. Normal görenler 16 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 10

          9. Normal görenler 7 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        • 11

          10. Normal görenler 5 olarak görür.

          Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Habertürk Anasayfa