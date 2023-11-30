Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bu gizemli eşyaların ne işe yaradığını bulabilir misiniz?

        Bu gizemli eşyaların ne işe yaradığını bulabilir misiniz?

        Herkesin evinde ne işe yaradığını tam olarak bilmediği eşyalar bulunur. Ancak hiçbir eşya işlevsiz değildir ve muhtemelen her gizemli nesne bir amaca hizmet eder sadece biz bunu bilmeyiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Altın yüzüğün arkasındaki küçük deliğin amacı nedir?

        • 2

          CEVAP

          Yüzükteki deliğin nedeni hava basıncı değişimlerinin halkaya zarar vermesini engellemektir.

        • 3

          Yarım ve zincirden yapılmış gibi görünen bu eldiven ne işe yarıyor?

        • 4

          CEVAP

          Balık tutmak/kemik çıkarmak/fileto çıkarmak için kullanılan eski bir eldiven.

        • 5

          Eski bir evde kapının yanında, duvarda duran bu metal nesne nedir?

        • 6

          CEVAP

          Bu bir kapı zili.

        • 7

          İçinde baloncuklar olan bu ağır nesne nedir?

        • 8

          CEVAP

          Bir esinti olduğunda kâğıt yığınlarının masadan uçmasını önlemek için kullanılan bir kâğıt ağırlığına benziyor. Artık çoğunlukla dekorasyon olarak kullanılıyorlar.

        • 9

          Deriden yapılmış ve 15 santim uzunluğa sahip bu şey denir?

        • 10

          CEVAP

          Bir çantadan çıkan dekoratif bir püskül.

        • 11

          Kimya laboratuvarında bulunan bu paslanmaz çelikten yapılmış alet ne işe yarar?

        • 12

          CEVAP

          Bu alet laboratuvardaki cam küplerin kesilmesini sağlıyor.

        • 13

          Bir dolap çekmecesinin içindeki bu yarım daire nedir?

        • 14

          CEVAP

          Çekmecede kaybolabilecek küçük aletler için ayrılan bir bölme.

        • 15

          Banyoda bulunan bu plastik şey nedir?

        • 16

          CEVAP

          Klozet kapağının alt tarafındaki cıvatayı sıkar.

        • 17

          'Avucunuzun içine tam oturan, donuk seramik dişlere sahip bu seramik obje nedir?'

        • 18

          CEVAP

          Sarımsak veya zencefil gibi küçük sebze ürünlerini macun kıvamına getirmek için kullanılır. Sarımsağın üzerine yerleştirin ve biraz baskı yapın; kısa sürede macun kıvamına gelecek.

        • 19

          Bu oval cam tabağı ne için kullanılır?

        • 20

          CEVAP

          Bu genelde çay saatlerinde kullanılan atıştırma tabağıdır. Daire de oraya gelecek fincan veya bardak için konulmuştur.

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Habertürk Anasayfa