Bu bitki tam bir şifa kaynağı! Faydalarını duyduğunuzda evinizden eksik etmeyeceksiniz!

REYHAN BİTKİSİ NEDİR?

Bir diğer adıyla reyhan otu olan reyhan bitkisi, ballıbabagiller familyasına aittir. Güzel bir kokusu olmasının yanında aynı zamanda birçok faydası olan reyhan, ılıman iklim bitkisidir. Yemekler ve içeceklerde kullanılan reyhanı evinizde süs bitkisi olarak yetiştirmeniz de mümkün.