Bu bitki tam bir şifa kaynağı! Faydalarını duyduğunuzda evinizden eksik etmeyeceksiniz!
Geçmişten günümüz bireyler alternatif tıbbın faydalarından yararlanmak istemişlerdir. Bu yüzden bitkilerin mucizeleri günümüzde dahi araştırılmaya ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu bitkilerden biri de reyhandır. Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yemeklerde yoğun olarak kullanılan reyhan, sağlık için de sayısız faydayı barındırır. İşte reyhanın faydaları...
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Kış aylarının soğuk geçmesiyle birlikte hastalıklar boy göstermeye başladı. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayan ve sık sık rahatsızlanan kişiler çareyi doğal yöntemlerde aramakta buldu. İşte oldukça faydalı olan reyhan bitkisi hakkında bilinmesi gerekenler...
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REYHAN BİTKİSİ NEDİR?
Bir diğer adıyla reyhan otu olan reyhan bitkisi, ballıbabagiller familyasına aittir. Güzel bir kokusu olmasının yanında aynı zamanda birçok faydası olan reyhan, ılıman iklim bitkisidir. Yemekler ve içeceklerde kullanılan reyhanı evinizde süs bitkisi olarak yetiştirmeniz de mümkün.
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REYHANIN FAYDALARI
Reyhan bitkisinin faydaları şu şekilde sıralanabilir;
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REYHAN ŞERBETİ
Reyhan şerbetinin hazırlanışı oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir. İşte reyhan şerbeti hazırlanışı:
Reyhan şerbeti için malzemeler:
Reyhan şerbeti için ilk olarak tencereye 1.5 litre suyu dökün. Suyu kaynattıktan sonra limon tuzunu ekleyin. Ardından yıkadığınız bir demet reyhanı da tencereye ekleyin. Su, limon tuzu ve reyhanları kaynatmaya devam edin. Reyhan suya mor rengini verdikten sonra tencereyi sudan alın ve reyhanları süzün.
Süzdükten sonra toz şekeri kaynayan suyun içine atın. Ardından şekeri eritin. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.
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KURU REYHAN ÇAYI NASIL YAPILIR?