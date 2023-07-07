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        Bu besinler hem sağlıklı hem de uzun süre tokluk hissi sağlıyor

        Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber, kilo vermek isteyen birçok kişi hem besleyici hem de tokluk hissi sağlayan besinlere yöneliyor. Sizin için derlediğimiz bu yiyecekler protein ve lif açısından zengin olduğu kadar yarattığı tokluk hissiyle de diyet listelerinin vazgeçilmezleri. İşte, tok tutan 10 besin...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 15:56
        • 1

          PEYNİR

          Peynir, genel anlamda tok tutan bir besindir ancak yağsız peynirler protein açısından oldukça zengindir. 

        • 2

          TAM TAHILLAR

          Buğday veya çavdar gibi tam tahıllı besinler içerdikleri yüksek lif sayesinde beyaz unla kayıslandığında daha uzun süre tok tutar. 

        • 3

          BALIK

          Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengin olan balık türleri hem protein barındırır hem de tok tutar.

        • 4

          YOĞURT

          Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde sağlıklı olduğu kadar uzun süre tok tutan bir besindir.

        • 5

          KIRMIZI ET

          Tıpkı balık gibi kırmızı et de protein açısından zengin bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.

        • 6

          ÇORBA

          Sıvı yiyeceklerin sindirimi daha yavaş olur bu yüzden çorba içmek tokluk hissi yaratır.

        • 7

          YULAF

          Yulafın içeriğindeki yüksek lif ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucu bir besindir buna karşıt kalori miktarı oldukça düşüktür.

        • 8

          YUMURTA

          İçerisinde bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Yumurta tok tuttuğu kadar besleyici de bir gıdadır.

           

        • 9

          SEBZELER

          Sebzeler hem düşük kalorili hem de yüksek hacimli besinlerdir bu yüzden uzun süre tok tutarlar ve diyet listelerinin başında gelirler.

        • 10

          BAKLAGİLLLER

          Baklagiller; protein ve lif açısından zengindir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

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