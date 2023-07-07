Bu besinler hem sağlıklı hem de uzun süre tokluk hissi sağlıyor
Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber, kilo vermek isteyen birçok kişi hem besleyici hem de tokluk hissi sağlayan besinlere yöneliyor. Sizin için derlediğimiz bu yiyecekler protein ve lif açısından zengin olduğu kadar yarattığı tokluk hissiyle de diyet listelerinin vazgeçilmezleri. İşte, tok tutan 10 besin...
- 1
PEYNİR
Peynir, genel anlamda tok tutan bir besindir ancak yağsız peynirler protein açısından oldukça zengindir.
- 2
TAM TAHILLAR
Buğday veya çavdar gibi tam tahıllı besinler içerdikleri yüksek lif sayesinde beyaz unla kayıslandığında daha uzun süre tok tutar.
- 3
BALIK
Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengin olan balık türleri hem protein barındırır hem de tok tutar.
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- 4
YOĞURT
Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde sağlıklı olduğu kadar uzun süre tok tutan bir besindir.
- 5
KIRMIZI ET
Tıpkı balık gibi kırmızı et de protein açısından zengin bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.
- 6
ÇORBA
Sıvı yiyeceklerin sindirimi daha yavaş olur bu yüzden çorba içmek tokluk hissi yaratır.
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- 7
YULAF
Yulafın içeriğindeki yüksek lif ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucu bir besindir buna karşıt kalori miktarı oldukça düşüktür.
- 8
YUMURTA
İçerisinde bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Yumurta tok tuttuğu kadar besleyici de bir gıdadır.
- 9
SEBZELER
Sebzeler hem düşük kalorili hem de yüksek hacimli besinlerdir bu yüzden uzun süre tok tutarlar ve diyet listelerinin başında gelirler.
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- 10
BAKLAGİLLLER
Baklagiller; protein ve lif açısından zengindir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.