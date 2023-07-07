Bu besinler hem sağlıklı hem de uzun süre tokluk hissi sağlıyor

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PEYNİR Peynir, genel anlamda tok tutan bir besindir ancak yağsız peynirler protein açısından oldukça zengindir.

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TAM TAHILLAR Buğday veya çavdar gibi tam tahıllı besinler içerdikleri yüksek lif sayesinde beyaz unla kayıslandığında daha uzun süre tok tutar.

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BALIK Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden zengin olan balık türleri hem protein barındırır hem de tok tutar.

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YOĞURT Yoğurt; süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliği sayesinde sağlıklı olduğu kadar uzun süre tok tutan bir besindir.

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KIRMIZI ET Tıpkı balık gibi kırmızı et de protein açısından zengin bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.

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ÇORBA Sıvı yiyeceklerin sindirimi daha yavaş olur bu yüzden çorba içmek tokluk hissi yaratır.

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YULAF Yulafın içeriğindeki yüksek lif ve su tutma özelliği sayesinde oldukça doyurucu bir besindir buna karşıt kalori miktarı oldukça düşüktür.

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YUMURTA İçerisinde bol miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Yumurta tok tuttuğu kadar besleyici de bir gıdadır.

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SEBZELER Sebzeler hem düşük kalorili hem de yüksek hacimli besinlerdir bu yüzden uzun süre tok tutarlar ve diyet listelerinin başında gelirler.

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