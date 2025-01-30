B12’nin doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunduğunu ifade eden Çiftçi, “Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12’den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.