Her 2 uygulamadan 1’i verileri riske atıyor!

Günümüzde teknoloji devleri, en fazla veriyi toplayan kuruluşlar arasında yer alıyor. Ancak toplanan verilerin çok azının paylaşıldığını iddia ediyorlar. Böyle bir ortamda veri güvenliği kullanıcıların aklında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Son dönemde 1000’e yakın ücretli ve ücretsiz Android uygulamasına yönelik Incogni’nin yaptığı araştırma da bu konuyu tekrar gündeme taşıdı.

Araştırmayı değerlendiren ve sosyal medya uygulamalarının yaklaşık ortalama olarak toplanan 20 veri noktasıyla en fazla kişisel bilgiyi topladığını aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ‘’Ücretsiz uygulamalar, ücretli uygulamalara oranla 7 kat daha fazla veri toplarken 500 binden fazla kez indirilen popüler uygulamalar, daha az popüler uygulamalara oranla 6 kattan daha fazla veri depoluyor. Android uygulamaların yüzde 13.4’ünün ise kişilerin konum bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşıldığı biliniyor. Böyle bir ortamda kişisel veri güvenliği için endişe duyulması çok olası. Veri koruma ve güvenliği için çeşitli önlemlerin alınması ciddi sorunların önüne geçiyor’’ dedi.