Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri belli oldu. 14 Şubat Pazartesi günü ve akşamı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşacak diziler, programlar ve filmler araştırılıyor. 14 Şubat akşamı TV yayın akışı listelerine göre Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası, Beyaz Melek, Öldür Beni Sevgilim, Survivor All Star gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...