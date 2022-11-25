BTS HAKKINDA
BTS, diğer adıyla Bangtan Boys Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti. Genellikle kişisel ve sosyal sorunlara odaklanan şarkı sözleri, ruh sağlığı, okul çağındaki gençliğin sorunları ve yaşlanma, kayıp, kendini sevme yolculuğu ve bireysellik temalarına değiniyor. Çalışmaları ayrıca genellikle edebiyat ve psikolojik kavramlara atıfta bulunur ve alternatif bir evren hikâyesi içerir.
Geniş ve uluslararası hayran kitleleriyle, Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da verdikleri 'sold out' konserleriyle tanınırlar.