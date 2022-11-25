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BTS üyesi Kim Seok-Jin askere gidiyor - Magazin haberleri

BTS üyesi Kim Seok-Jin askere gidiyor

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 29 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin'in gelecek ay askere gideceği açıklandı

Giriş: 25.11.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'nin üyelerinden Jin'in gelecek ay asker alınacağı duyuruldu.

  • Askerliğin zorunlu olduğu ülkede 29 yaşındaki Jin, BTS'nin askere gidecek ilk üyesi olacak. Grubun menajeri, tüm BTS üyelerinin askerlik görevlerini yerine getireceğini açıkladı.

  • Jin'in de 13 Aralık'ta başlayacağı 5 haftalık eğitim ardından cephe hattına gönderileceği belirtildi. Haberin yayılmasının ardından çok sayıda BTS fanı sosyal medyada Jin'in güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti. Bazı kişiler ünlü yıldızın ön cepheye gönderilmesine itiraz etti.

  • Güney Kore’de 18-28 yaş arası sağlıklı her bir erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

    Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

    Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

  • BTS HAKKINDA
     
    BTS, diğer adıyla Bangtan Boys Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli müzik grubu. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedili, albümlerinin çoğunu birlikte yazar ve birlikte üretir. Başlangıçta bir hip hop grubu olan müzikal tarzları, çok çeşitli türleri içerecek şekilde gelişti. Genellikle kişisel ve sosyal sorunlara odaklanan şarkı sözleri, ruh sağlığı, okul çağındaki gençliğin sorunları ve yaşlanma, kayıp, kendini sevme yolculuğu ve bireysellik temalarına değiniyor. Çalışmaları ayrıca genellikle edebiyat ve psikolojik kavramlara atıfta bulunur ve alternatif bir evren hikâyesi içerir.

    Geniş ve uluslararası hayran kitleleriyle, Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da verdikleri 'sold out' konserleriyle tanınırlar.

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