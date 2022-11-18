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Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! "Özür dileyen olmadı" - Futbol Haberleri

Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! "Özür dileyen olmadı"

Portekiz Milli Takımı kampında Cristiano Ronaldo'ya sergilediği soğuk tavırlar nedeniyle eleştirilen Bruno Fernandes, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Giriş: 18.11.2022 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Portekiz Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesinde Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes arasında soyunma odasında çekilen görüntü gündem yaratmıştı.

  • Söz konusu görüntüde, kendisine elini uzatan Manchester United'dan takım arkadaşı Ronaldo'ya soğuk bir tavır sergileyen Fernandes'in jest ve mimikleri dikkat çekmişti. 

  • Ronaldo'ya soğuk davrandığı için eleştirilen Bruno Fernandes ise sessizliğini bozdu.

     

  • Fernandes olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtip, Ronaldo ile aralarında sorun olmadığını söyledi. 

  • Fernandes yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Videonun sesli haliniz izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü orada Cristiano benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm."

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