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Görümün itibariyle küçük, fayda yönünden ise bir o kadar büyük bir besin kaynağı olan Brüksel lahanası, kalsiyum açısından da zengin bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika ve Avrupa'da yoğun olarak tüketilen ülkemizde ise son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları saymakla bitmiyor. Brüksel lahanası faydaları ve zararları nelerdir? Brüksel lahanası neye iyi gelir? Brüksel lahanası gebelikte faydalı mıdır? Brüksel lahanası bebeklere iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.

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Brüksel Lahanası Faydaları

Riskli gebeliği önler: Anne adayı gebelik döneminde folik asit değeri yüksek olan sebzelere yönelmelidir. Hücre onarımı, DNA sentezi gibi görevleri de üstlenen Brüksel lahanasının gebelik döneminde de tüketilmesi yarar sağlamaktadır.

Kan şekerini dengeler: Brüksel lahanası, kan şekerini düzenleyen ve dengede tutan bir besindir. Dolayısıyla şeker hastalığına sahip kişiler bu sebzeyi dönem dönem tüketebilirler.

Konsantrasyon gücünü arttırır: A ve C vitamini açısından zengin olan Brüksel lahanası, beyin gelişimi açısından da oldukça faydalıdır. Dikkat dağınıklığı olan kişiler dinçlik sağlaması adına Brüksel lahanasını tüketebilir.

Cildi besler, göz sağlığını korur: Brüksel lahanası, hücre onarımını desteklemektedir. Bu yönden cilt dostu olan besinlerden biridir. Göz sağlığını da korur. Görme duyusunu güçlendiren bu sebze aynı zamanda cildinizin parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Yaşlılık belirtilerini olabildiğince ertelemek için Brüksel lahanasını tüketebilirsiniz.

Bağırsakları çalıştırır: Bağırsak hastalıklarını ortadan kaldıran bu besin, detoks etkisi ile vücuda zarar verecek zararlı bakterileri de temizler.

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Kalp hastalıklarından korur: Omega yağ asitleri açısından zengin olan sebze, kalp hastalıklarını öner. Ayrıca damar tıkanıklığını önleyen, kan dolaşımını hızlandıran bu faydalı sebze kalp krizine karşı önlem almak için oldukça etkili bir besindir.

Bağışıklık sistemine vitamin depolar: Yaklaşık 1 fincan pişmiş Brüksel lahanası, gün içinde almanız gereken C vitaminin iki katını karşılar. Besin değeri oldukça yüksek olduğundan düzenli şekilde tüketerek bağışıklık sisteminizi kontrol altına alabilirsiniz.

Kemik gelişimini destekler: İçerisinde bolca K vitamini bulunduğundan dolayı Brüksel lahanası, gelişim çağındaki çocukların ve tüm bireylerin tabaklarında yer almalıdır. Ayrıca ileri yaşlarda görülme riski daha yüksek olan kireçlenme, kemik erimesi gibi hastalıklarda bu besinle önlenebilir.

Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller: Brüksel lahanası antioksidan etkiye sahiptir. Bu sebeple vücuda kanserli hücrelerin girmesini ve yayılmasını önler.

Brüksel Lahanası Zararları

Fazla tüketimi su kaybına sebebiyet verebilir.

Bazı uzmanlar guatr hastalarının tüketmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Gaz yapıcı özelliği vardır. Mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

İshal sorunu yaşayanlar dikkat etmelidir.

Aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

Brüksel Lahanası Neye İyi Gelir?

İçerdiği besin değerlerinden dolayı hamile annelerin ve bebeklerin sağlığını korumaktadır.

Riskli gebeliği önüne geçer.

Kan şekeri seviyelerini dengeler; şeker hastalarına önerilir.

Beyin gelişimine faydalı olduğundan dolayı Brüksel lahanasının konsantrasyonu arttırdığı ve dikkat eksikliği olan bireylere iyi geldiği bilinir.

Sinir sistemini sağlığını korur; hücre onarımına iyi gelir.

Hem göz hem de cilt sağlığı için tüketilmesi önerilir.

Lif yönünden zengin olduğundan dolayı bağırsak sağlığını korurken aynı zamanda da çalıştırmaktadır.

Vücuttan zararlı besinlerin atılmasını sağlar.

Kalp ve damar sağlığını korur, hastalıkları önler.

Bağışıklık sistemini desteklerken vücudu birçok hastalığa karşı korur.

Kemik sağlığı üzerine de olumlu etkileri vardır.

En önemli özelliklerinden biri kansere karşı koruyucu olmasıdır. Kanserli hücrelerin gelişmesini engeller.

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Brüksel Lahanası Gebelikte Faydalı Mıdır?

Brüksel lahanası hamile kadınlar için oldukça faydalı bir besindir. Bunun sebebi içeriğindeki folik asit maddesidir. Brüksel lahanasında yüksek oranda bulunan folik asit diğer adıyla folat, gebelik sürecini desteklemektedir. Ayrıca içeriğindeki bileşenler anne adaylarının vücudunda biriken fazla hormonların atılmasına da yardımcı olmaktadır. Doğurganlık oranında da artış sağlayan sebze, pek çok faydayı beraberinde sunmaktadır. Bu sebeple hamile kadınlar için Brüksel lahanasının tüketimi önerilmektedir. Ancak tüketim miktarına dikkat etmek gerekir. Öyle ki fazla tüketildiğinde bu bileşenler bir takım yan etkilere sebebiyet verebilir.

Brüksel Lahanası Bebeklere İyi Gelir Mi?

Brüksel lahanasının bebeklerin tüketimine uygun olup olmadığı özellikle anne adayları tarafından araştırılmaktadır. Brüksel lahanasının içeriğindeki bileşenler bebekler için de oldukça faydalıdır. İyi bir K vitamini, C vitamini ve lif kaynağıdırlar. C vitamini, bebekler için oldukça önemli olan demirin emilimine yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği lif, katı gıdalara geçiş sırasında ortaya çıkabilecek kabızlığın giderilmesinde de yardımcı olabilmektedir. Bebeklerin 10 ila 12 aydan sonra Brüksel lahanası tüketmesi önerilir. Ancak katı gıdaya geçmeden önce bir doktora başvurmanızda yarar var.

Lif yönünden zengin olduğundan dolayı bebeğin kabızlık sürecinde yedirilebilir ancak ishal gibi bir durumda yedirilmemelidir. Yuvarlak şekilleri ve sert dokuları nedeniyle bebeğiniz boğulma riski taşıyabilir. Bu nedenle Brüksel lahanasını çocuğunuzun tabağına eklemeden önce yaşa uygun parçalar halinde kestiğinizden emin olun. Şayet bebeğiniz gaz sorunu yaşıyorsa ya da genel olarak mide rahatsızlığı varsa, Brüksel lahanasına bir süre ara verebilirsiniz.

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