Kış aylarında tezgahlarda görmeye alışık olduğumuz Brüksel lahanasının faydaları saymakla bitmiyor. Amerika ve Avrupa’da yoğun olarak tüketilen, Türkiye’de de son dönemlerde üretimine yoğunluk verilen Brüksel lahanasının faydaları ise merak konusu. Faydalı bir bitki olduğu için zayıflamak isteyen kişilerin de diyet listesinde yer alan Brüksel lahanası hakkında bilinmesi gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Brüksel Lahanası Faydaları

Brüksel lahanası kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

K vitamini içeri ile birlikte kemik gelişimi için önemli bir yer tutar.

C vitamini deposu olan Brüksel lahanası bağışıklık sistemi için de dost besinlerden biridir.

Sindirim sisteminin düzelmesine yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Hem cilt hem de göz sağlığı için iyi gelir.

Potasyum içeriği ile sağlığa faydalıdır. Zihinsel fonksiyonların gelişimi için de yarar sağlar.

Hamilelik sürecine olumlu katkılar sunar.

Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı bir besindir.

Şeker hastalığı ile mücadele eder.

Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunur, zayıflamak isteyen kişiler tarafından yoğun olarak tüketilir.

Tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır. Diş eti sağlığı için olumlu etkileri bulunur.

Brüksel Lahanası Zararları

Sağlıklı bir besin maddesi olan Brüksel lahanası guatrojenik besinler arasında yer alır. Bu yüzden fazla tüketim yapıldığı zaman troid bezinin düzensiz ve daha yavaş çalışmasına sebebiyet verir. Bu da guatr hastalığını tetikler.

Gaz yapar. Fazla tüketimle mide rahatsızlığı olan kişilere olumsuz yan etkiler yaratır.

İdrar yollarına zararı olabilir. Çok tüketilir ise su kaybı ya da tahriş meydana gelebilir.

İshal sorunu olan kişilerin çok tüketmemesi önerilir.

Brüksel Lahanası Neye İyi Gelir?

Brüksel lahanası mideye, akciğere, karaciğere iyi gelir.

İçerdiği vitaminler ile kalp hastalıklarına iyi gelir.

Potasyum içeriği ile yüksek tansiyona iyi gelir.

Brüksel Lahanası Gebelikte Faydalı Mıdır?

Brüksel lahanası hamile kadınlar için de faydalı besinler arasında yer alır. Bunun nedeni içeriğindeki folik asit maddesidir. Folik asit hamile kadınlarda düşük riskini azaltır. Bunun yanı sıra içeriğindeki bileşenler hamile kadınların vücutta biriken fazla hormonların atılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda doğurganlık oranında da artış sağlıyor. Bu yüzden Brüksel lahanasının tüketimi hamile kadınlar için önerilir. Ancak her sağlıklı besinde olduğu gibi Brüksel lahanasının da tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla tüketildiğinde bu bileşenler yan etkilere sebep olabilir.

Brüksel Lahanası Bebeklere İyi Gelir Mi?

Anneler ve babalar, bebeklerin ek gıdaya geçiş süreçlerinde sağlıklı sebze ve meyveleri kullanmak ister. Bu kapsamda Brüksel lahanasının da bebeklerin tüketimine uygun olup olmadığını sık sık araştırmaktadır. Brüksel lahanasının içeriğindeki bileşenler bebekler için de faydalıdır. Bu noktada bebeklerin 10 ila 12 aydan sonra Brüksel lahanası tüketmesi önerilir. Ancak yine de katı gıda tüketimine geçmeden önce doktora başvurulmalıdır. Brüksel lahanasının içeriğinde yer alan vitaminler ya da maddelerden bazıları bebeklerde alerjen etkilerin meydana gelmesine yol açabilir. Anne ve babalar bu ihtimali göz önünde bulundurarak Brüksel lahanasının tüketimini tercih etmelidir.