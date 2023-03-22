Ünlü oyuncunun veda filmi Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Bruce Willis, 42 yıllık kariyerine veda ediyor. TV dizisi ve sinema filmi olmak üzere 145 yapımda rol alan Willis, izleyicilerin karşısına 'Hayalet Suikastçı' ile çıkacak

HABERTURK.COM

42 yıllık kariyer...

TV ve sinema filmi olmak üzere 145 yapım.

Filmlerinin toplam hasılatı 3 milyar dolar.

Emmy Ödülü.

Altın Küre Ödülü.

Bruce Willis...

Frontotemporal demans hastalığına yakalanan Bruce Willis, zorunlu olarak emekliliğe erken ayrıldı. Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez yeni bir yapımla çıkacak.

Gerilim türündeki filmi Jesse Atlas yönetirken Bruce Willis'a Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.

Filmin Konusu... 'Valmora' liderliğindeki özel bir askeri operasyon; bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak bir ajan gizli bir görev sırasında öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar.

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