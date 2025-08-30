Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, artık ailesinden uzakta, bakıcılarıyla yaşıyor. Eşi Emma Heming, ABC'de yayınlanan 'Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk' adlı belgeselde, 70 yaşındaki oyuncunun kendisinden ve çocuklarından uzakta, 24 saat bakıcıların bulunduğu bir eve taşındığını anlatmıştı.

Willis'in iki kızının annesi olan 47 yaşındaki Emma Heming, Bruce Willis'in kendisinden ayrı yaşaması nedeniyle aldığı tepkilere yanıt verdi. Willis'ten ayrı yaşama kararı nedeniyle internetteki yargılamalara tepki gösteren Heming, bir video yayınladı.

"Bildiğim şey, samimi bilgilerimizi paylaşarak bu iki farklı görüşün ortaya çıkacağıydı. Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında bir ayrım olacaktı" diyen Heming, bakım verenlerin, sevdiklerine en iyi şekilde nasıl bakacakları konusunda verdikleri kararlar nedeniyle sık sık yargılandıklarını belirtti.

"HASTALIK HAKKINDA YETERİNCE BİLGİNİZ YOK"

"Herkesin bir görüşü olacaktır, ancak çoğu kişinin bunu destekleyecek deneyime sahip olmadığını kendinize hatırlatmalısınız" diyen Heming, "Demans veya bakımını üstlendiğiniz hastalık hakkında bilgisi olan biri bile evinizde olmadığı için, hastanın nasıl davrandığını veya aile dinamiklerini bilmiyorsunuz" ifadesini kullandı.

"HÂLÂ HAREKET EDEBİLİYOR AMA DİL BECERİSİ ZAYIFLIYOR" Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti. Belgeselde eşinin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri de paylaşan Heming, "Bruce hâlâ hareket edebiliyor. Sağlığı genel olarak iyi. Asıl sorunun beyninin onu yarı yolda bırakması. Dil becerisi zayıflıyor. Buna adapte olmayı öğrendik, onunla iletişim kurma yollarımız var ki bunlar çok farklı" demişti. Bruce Willis'in 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı var. Willis, 2009'da şu anda Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kızı daha oldu.