Görünümüyle dikkat çeken, besin değeriyle adeta doğanın armağanı olan brokoli, pişirme şekline göre tadını ve faydasını tamamen değiştirebiliyor. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin de vazgeçilmezi olan brokolinin farklı pişirme teknikleri görüntüsünü de besin değerini de lezzetini de etkiliyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Brokoli nasıl pişirilir? Brokoli pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir? Sorularının cevaplarını derledik.

BROKOLİ NASIL PİŞİRİLİR?

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Brokoli pişirmenin yolları, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin mutfağında sıkça araştırılan bir konudur. Bu yeşil sebze, farklı pişirme yöntemlerine oldukça uygundur. Buharda pişirme, haşlama, fırınlama veya soteleme gibi tekniklerle hazırlanabilir. Ancak burada asıl önemli olan, brokolinin canlı yeşil rengini ve besin değerlerini koruyacak doğru yöntemi seçebilmektir. Pişirme süresi uzadıkça brokoli yumuşar ve rengini kaybedebilir. Bu yüzden kısa sürede pişirmek, sebzenin diriliğini korumak açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca brokoliyi sade olarak ya da farklı soslarla zenginleştirerek tüketmek mümkündür.

REKLAM BROKOLİ PİŞİRME TEKNİĞİ? Brokoliyi lezzetli ve sağlıklı bir şekilde hazırlamak için kullanılan teknik, sonucunu doğrudan etkiler. En yaygın tekniklerden biri buharda pişirmedir. Buharda pişirilen brokoli hem rengini hem de vitamin değerini korur. Diğer bir teknik olan haşlama ise hızlıdır ancak dikkatli olunmazsa sebzenin yumuşayıp dağılmasına neden olabilir. Fırında zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayarak pişirmek ise brokoliye farklı bir aroma kazandırır. Soteleme yöntemi ise kısa sürede lezzetli bir sonuç almak isteyenler için idealdir. Önemli olan, pişirme süresini kısa tutarak brokolinin besin öğelerini kaybetmemesini sağlamaktır. BROKOLİ TARİFİ Malzemeler: 1 adet büyük boy brokoli Arzuya göre 2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz, karabiber, limon suyu Hazırlanışı: Brokoliyi çiçeklerine ayırıp yıkayın. REKLAM Geniş bir tencerede buharda 4-5 dakika pişirin. Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış sarımsakları hafifçe kavurun.

Buharda pişen brokolileri tavaya alın, tuz ve karabiber ile tatlandırın. İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. BROKOLİ FAYDALARI Brokoli, vitamin ve mineral açısından zengin bir süper besindir. Özellikle C ve K vitaminleri yönünden yüksek değerlere sahiptir. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Lif oranının yüksek olması sindirimi kolaylaştırırken, uzun süre tokluk hissi sağlar. İçeriğinde bulunan sülfürlü bileşikler kanserle savaşta önemli bir role sahiptir. Göz sağlığından kemik gelişimine, cilt yenilenmesinden kalp sağlığına kadar birçok alanda brokoli fayda sağlar. BROKOLİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Suda bekletmeyin. Brokoliyi çok uzun süre suda bekletmek, hem besin değerlerinin azalmasına hem de tadının bozulmasına neden olabilir.

Buharda pişirmeyi tercih edin. Rengini ve diriliğini korumanın en etkili yolu buharda pişirmektir. Aynı zamanda besin değerlerini de daha fazla içerisinde tutar.

Pişirme süresini kısa tutun. 4-6 dakika arası pişirme idealdir. Uzun süreli pişirme, brokoliyi lif lif ayırabilir.

Soğuk su şoku uygulayın. Haşladıktan sonra brokolileri buzlu suya atmak, rengin korunmasını sağlar.

Baharatlarla zenginleştirin. Sarımsak, limon, karabiber ve pul biber brokoliye harika tatlar katar.

Brokoli çiçeklerini eşit boyda kesmek, hepsinin aynı anda pişmesini sağlar.

Kök kısmını ziyan etmeyin. Kök kısmını ince doğrayarak çorbaya veya soteye ekleyebilirsiniz.