'Broadway Müzikali Jekyll & Hyde' müzikali, yoğun ilgi gördü
'Broadway Müzikali Jekyll & Hyde' müzikali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu sanatseverlerle buluştu
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Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali Jekyll & Hyde’ müzikali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, BtcTurk 10'uncu Yıl Etkinliklerinde İstanbullu sanatseverlerle buluştu
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KerkiSolfej organizasyonuyla ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezon boyunca Türkiye'nin farklı illerinde sergilenerek yoğun ilgiyle karşılandı. Başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor.
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Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.
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Jekyll & Hyde 22 Ekim'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda turnesine devam edecek.