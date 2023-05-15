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'Broadway in İstanbul' sahnelendi

Kadrosunda Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yörük, Başak Gümülcinelioğlu, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz'ın yer aldığı 'Broadway in İstanbul' müzikali sahnelendi

Giriş: 15.05.2023 - 00:04 | Güncelleme: ABONE OL
'Broadway in İstanbul' sahnelendi - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Sefiller', 'Chicago', 'Cabaret', 'Damdaki Kemancı', 'Grease', 'Mama Mia', 'Cats', 'Mouline Rouge', 'Aida', 'Leave It to Me' gibi parçaları seslendiren ünlü oyuncular, Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, Nur Doğan’ın koreografisi ve ünlü modacı Cihan Nacar imzalı kostümlerle izleyicilere rengarenk bir Broadway yolculuğu yaşattı.

BİRÇOK İSİM KATILDI

'Broadway in İstanbul'a Kenan Ece, Anıl Altan, Müge Boz, Caner Erdem, Çağrı Çıtanak, Kerem Cem, Kaan Sekban, Ayşe Tolga, Yiğit Kirazcı, Umut Kurt, Utku Ateş, Burak Çelik, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç ve Meltem Akçöl gibi sanat ve gösteri dünyasından birçok isim katıldı.

"HEYECANLIYIZ"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan ekip, "Her hafta özel vakitlerimizden ve işlerimizden arda kalan zamanda ekstra bir şekilde çalıştık. Çok iyi olmasını umuyoruz. Bizim için çok değerli bir performans olacak" dedi.

İlk kez birlikte sahne alacak olan Burak Yörük - Tuana Yılmaz çifti, "Çok heyecanlıyız. İkimiz için de umarız her şey harika olur" diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

"ANNEANNEM İLK DEFA BEĞENDİ"

Geceye katılanlar arasında Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin de vardı. İçeriye girmeden hemen önce soruları yanıtlayan Tekin'in ayakkabıları dikkat çekti.

Tarık Emir Tekin, "Sağ ayağıma iki ayağımı da sokmayı planladım ama zor oldu. Şaka yapıyorum. Anneannem ilk defa ayakkabılarımı beğendi. Charlie Chaplin'in ayakkabılarına benzetti" ifadelerini kullanarak, güldü.

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