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        Haberler Dünyadan Britney Spears'tan yıllar sonra müziğe dönüş sinyali - magazin haberleri

        Britney Spears'tan yıllar sonra müziğe dönüş sinyali

        En son kendiyle evlendiğini duyurması gibi sansasyonel haberlerle gündeme gelen Britney Spears, artık şöhretinin kaynağı olan müziğe dönüyor. Ünlü şarkıcının yıllar sonra yeni bir albüm hazırlığında olduğu konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:03
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        • 1

          Uzun süredir sosyal medyadaki ilginç danslarıyla, mayıs ayında otelden çıplak bir şekilde battaniyeye sarılı halde çıkarıldığı olaylı geceyle ve son olarak da kendi kendiyle evlendiğini söylediği tuhaf açıklamasıyla gündeme gelen Britney Spears, sonunda müziğe dönüyor.

          42 yaşındaki pop yıldızının çekilecek biyografik filminin müzikleri için yaptığı hazırlıkların Spears'a yeni bir albüm hazırlama konusunda ilham verdiği öne sürüldü.

        • 2

          Ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığı için 13 yıl boyunca babasının vasiliğini üstlendiği, bu vasilikten 2021'de kurtulan Spears, o zamandan bu yana yalnızca iki parça yayınladı: Elton John ile iş birliği yaptığı 'Hold Me Closer' şarkısı ve Will.i ile ortak çalışması 'Mind Your Business'.

        • 3

          Spears'a yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının merakla beklenen biyografik filmi için yepyeni bir müzikle heyecanı yakalaması gerektiğini bildiğini aktardı.

          Buna göre Spears, yaklaşan biyografik filminin müziğine dahil edilecek müziği yapıyor ve bu süreçte yoğun bir şekilde çalışıyor.

        • 4

          Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Eski parçalarından bazılarını filmin havasına uyacak şekilde yeniden kaydedecek ve ayrıca müziğinin bir kısmını da yeniden düzenleyecek. Ancak filmle ilgili heyecanı gerçekten harekete geçirmek için yeni bir şarkıya ihtiyacı olduğunu biliyor" dedi.

        • 5

          İlk iki stüdyo albümü olan 'Baby One More Time' (1999) ve 'Oops!... I Did It Again' (2000) ile dünya çapında şöhrete ulaşan Spears'ın her iki albümü de tüm zamanların en çok satan albümleri oldu.

        • 6

          Bu albümlerden sonra yedi albüm daha çıkaran Spears, dünya çapında 150 milyon albüm sattı.

          En son 2016'da 'Glory' adlı albümünü çıkardı. 31 Aralık 2017'de 'Piece of Me' programının bir parçası olarak Las Vegas'ta canlı performans sergiledi.

        • 7

          2022'de vasilikten kurtulma mücadelesinden sonra sahneye dönemeyecek kadar travma yaşadığını söyledi ve bir daha sahnelerde görünmedi.

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