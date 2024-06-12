Britney Spears'tan eski sevgilisi Justin Timberlake'in şarkısı eşliğinde erotik dans
Britney Spears, mayıs ayı başında otelde geçirdiği olaylı gecenin ardından normal hayatına döndüğü mesajını, eski sevgilisi Justin Timberlake'in şarkısı eşliğinde yaptığı erotik dansla verdi
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Britney Spears, mayıs ayı başında otelde geçirdiği olaylı gecenin ardından normal hayatına döndüğü sinyalini dans videolarıyla veriyor. 42 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, gümüş rengi mini elbisesiyle cesur dansını kameraya aldı ve görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
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Britney Spears'ın seçtiği şarkı, dikkat çekiciydi. Ünlü şarkıcı, bir zamanlar büyük aşk yaşadığı Justin Timberlake'in 2007'de çıkardığı 'Bounce' adlı parçası eşliğinde dans etti.
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Britney Spears, seksi hareketler içeren dans videosuna, "Edepsiz versiyon" mesajını yazdı.
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Britney Spears ile Justin Timberlake 2000 - 2003 yılları arasında ilişki yaşamıştı. Spears, geçen yıl çıkardığı 'The Woman In Me' (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabında Timberlake ile ilişkisinden söz etmiş, hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıklamıştı.
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Britney Spears, kitabında anlattığına göre hamileliğini sanıldığı gibi doktor gözetiminde bir hastanede sonlandırmamış, hayatını riske atarak evde düşük yapmıştı.
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Britney Spears, bu olayı kitabında şöyle anlatmıştı: Kimsenin bu hamileliği ve bebek aldırma olayını bilmemesi gerekiyordu. Yani her şey evde olup bitmeliydi.
Hamile kaldığını ailesine bile söylemeyen Spears, evde yaşadığı o ilaçlı kürtaj sırasında çektiği fiziksel acıyı "dayanılmaz" diye nitelendirmişti.
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Öte yandan Britney Spears, mayıs ayında kaldığı otelden iç çamaşırıyla ve perişan bir halde çıkarılırken görüntülenince, akıllara 2008'de geçirdiği sinir krizi gelmişti.
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Hem erkek arkadaşıyla kavga ettiği hem de otelde çalışanlar ile misafirlere bağırdığı iddialarını yalanlayarak sadece kendi kendine takla atarken ayağını yaraladığını söyleyen Spears, olaylı gecenin ardından şişen ayağının videosunu Instagram'dan paylaşmıştı.