Britney Spears'tan eski sevgilisi Justin Timberlake'in şarkısı eşliğinde erotik dans

Britney Spears, bu olayı kitabında şöyle anlatmıştı: Kimsenin bu hamileliği ve bebek aldırma olayını bilmemesi gerekiyordu. Yani her şey evde olup bitmeliydi.

Hamile kaldığını ailesine bile söylemeyen Spears, evde yaşadığı o ilaçlı kürtaj sırasında çektiği fiziksel acıyı "dayanılmaz" diye nitelendirmişti.