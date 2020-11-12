REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl da psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırılıp tedavi görmüştü.

Spears'ın bir arkadaşı, şarkıcının şu sıralar yalnızca kendisine odaklanması gerektiğini ve babasının rahatsızlığı nedeniyle kötü günler geçirdiğini belirtmişti.