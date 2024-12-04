Britanya'da sıtma vakaları son 20 yılın en yüksek seviyesinde

Britanya'da sıtma vakaları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl, ülkeye gelen 2 bin 106 kişide sıtma tespit edildi. Telegraph'da yer alan habere göre, bu, 2022'ye kıyasla yüzde 26'lık bir artış anlamına geliyor. Bu sayı, 2001'den bu yana bir yılda kaydedilen en yüksek ithal vaka sayısı olarak dikkat çekti.

Sağlık yetkilileri, pandemi sonrası yeniden canlanan virüs ve Covid kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından artan seyahatlerin bu duruma neden olduğunu belirtti.

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YURT DIŞINA SEYAHAT ETMEYİ PLANLAYANLARA UYARI! Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu kış yurt dışına seyahat etmeyi planlayan Britanyalılara, sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlara karşı dikkatli olmaları ve aşılama da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. REKLAM ÖLÜMCÜL BİR TÜR Sıtma vakalarının çoğu, batı, doğu ve orta Afrika ile Güney Asya'dan Britanya'ya seyahat eden kişilerde görüldü. Güney Amerika'dan gelen birkaç vakanın da olduğu belirtildi.

2023'TE ALTI KİŞİ SITMA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ 2023 yılında Britanya’da sıtma nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 2014-2023 yılları arasındaki yıllık ortalama ölüm sayısıyla aynı. Bu yılın Ocak-Haziran dönemine ait veriler de Birleşik Krallık'ta seyahat kaynaklı 753 sıtma vakası rapor edildiğini gösteriyor. Sıtma vakalarının çoğundan sorumlu olan p. falciparum isimli ölümcül parazit türü, en çok Afrika'da yaygın. Ciddi hastalıklara neden olduğu için halk sağlığı açısından en büyük tehdit olarak değerlendiriliyor.

EAST MIDLANDS EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE Sıtmanın ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı ve titreme yer alıyor. Belirtiler genellikle enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan 10-15 gün sonra ortaya çıkıyor. Vakaların çoğunluğu erkeklerde görülürken, 2022 yılında Londra'da neredeyse yarısı kaydedildi. East Midlands ise vakaların bölge bazında en fazla arttığı yer olarak öne çıktı; burada vakalar iki katından fazla arttı.

REKLAM Vakaların yüzde 78’i Afrika kökenli kişilerde, yüzde 6’sı ise Britanyalılarda görüldü. Yetkililer, Britanya’da yaşayan kişilerin yurt dışına seyahat nedenlerini 1.067 vakada tespit edebildi. Bu vakaların yüzde 74’ü aile ya da arkadaş ziyareti, yüzde 20’si tatil ve yüzde 6’sı iş veya mesleki amaçlı seyahatlerle ilişkilendirildi. Bu durum, küresel ısınmayla birlikte sivrisinek kaynaklı enfeksiyonların güney Avrupa'ya doğru yayılma endişesini de artırıyor.

Bu yılın başlarında, sıtma taşıyan bir sivrisinek türünün, hastalığın sona erdiği ilan edilen İtalya'ya 50 yıl sonra geri döndüğü doğrulandı. Ancak şu anda en büyük tehdit, dengue taşıyan sivrisineklerin yayılması olarak görülüyor. Geçen yıl itibarıyla, dang humması taşıyan Asya kaplan sivrisineğinin 13 Avrupa ülkesinde yerleştiği doğrulandı: İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Monako, San Marino, Cebelitarık, Lihtenştayn, İsviçre, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Portekiz.

REKLAM UKHSA, bu yılın ilk yarısında Britanya’daki dang vakalarının 2023’e kıyasla 157’den 473’e çıktığını belirtti. Bu, 2009 yılında dang gözetimi başladığından bu yana yılın ilk altı ayında rapor edilen en yüksek vaka sayısı ve küresel bir artışı yansıtıyor. Dang belirtileri genellikle enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan dört ila on gün sonra başlıyor ve yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, deri döküntüsü içeriyor.

Ocak-Haziran ayları arasında ayrıca sekiz Zika virüsü vakası rapor edildi; geçen yıl aynı dönemde yalnızca bir vaka kaydedilmişti. Bu vakaların çoğu Güneydoğu Asya seyahatleriyle ilişkilendirildi. Zika nadir görülse de sivrisinekler tarafından taşınıyor ve hamile kadınlar için ciddi bir risk oluşturuyor, çünkü doğum kusurlarına neden olabiliyor. "ÖNLEM ALIN" UKHSA'da halk sağlığı danışmanı olan Dr. Philip Veal, “Birçok kişi kış dönemi boyunca seyahat hazırlığı yaparken, ciddi sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlara karşı önlem almak önemlidir” dedi.

Veal, “Böcek kovucu kullanmak, açıkta kalan cildi kapatmak ve insektisit işlem görmüş cibinlikler altında uyumak gibi basit adımlar, sıtma, dang humması ve Zika virüsü enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Sıtma önleyici tabletlerin uygun şekilde alınması, hastalıktan kaçınmada oldukça etkilidir" dedi.