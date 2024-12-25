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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu ve Noel paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu ve Noel paylaşımı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile Noel paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:29
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        Brighton'dan Ferdi ve Noel paylaşımı!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

        İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı. Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı bu paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Fenerbahçe'den yaz aylarında Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle İngiliz ekibinde 8 maçta süre buldu. Ferdi, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

        İşte o paylaşım:

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