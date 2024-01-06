Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

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Brezilya Milli Takımı ile futbolcu ve teknik direktör olarak sayısız başarıya imza atan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Zagallo, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanmıştı.

Zagallo'nun kariyeri boyunca 4 Dünya Kupası (2'si futbolcuyken, 2'si teknik direktörken), 2 Copa America (teknik direktörken), 1 Brezilya Ligi (teknik direktörken), 1 Suudi Arabistan Ligi, 2 de FIFA Konfederasyon Kupası (teknik direktörken) şampiyonluğu yaşadı.