Yüksekova, sürü halindeki yılanlarıyla Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesi, sürü halinde güneşlenen yılanlarıyla Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor
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Yüksekova'nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar görülüyor.
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Bölge, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.
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Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi konusunda çağrıda bulundu.
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Geçirgen şöyle devam etti:
"Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan Yılan Pınarı'ndayız. Her sene nisan ayının ortalarında ve mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor.
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Burası Brezilya'nın Yılan Adası'na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar.
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İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik. Aslında burada muazzam bir manzara var.
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Fotoğraf video çekmeye gelenler oluyor. Gelenler arasında bazı şahıslar yılanlara zarar veriyorlar. Lütfen fotoğraf çektiğinizde, yılanlara zarar vermeden bölgeden ayrılın" dedi.