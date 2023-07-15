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        Brezilya nerede, hangi kıtada yer alır? Brezilya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir?

        Rio karnavalları, dünyaya kazandırdığı futbolcuları ve renkli eğlence hayatıyla aklımıza kazınan Brezilya, mutlaka gezip görülmesi gereken ülkelerden biridir. Zengin etnik kültürüyle geniş coğrafyaya yayılan Brezilya'nın toplumsal yapısı oldukça farklıdır. Brezilya nerede, hangi kıtada yer alır? Brezilya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 16:47
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        Brezilya nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Kültürel bir sentezin yansımalarını taşıyan Brezilya, sıcakkanlı insanlarıyla bilinmektedir. Ülkemiz üzerinden de bu renkli dünyaya tanıklık etmek ve Brezilya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için seyahatler düzenlenmektedir. Brezilya nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Brezilya Nerede?

        Brezilya, Güney Amerika’da yer almaktadır. Öyle ki ABD’den sonra en kalabalık ülkedir. Atlas Okyanusu’na da kıyısı bulunan ülkenin komşuları; Uruguay, Arjantin, Peru, Paraguay, Bolivia, Kolombiya, Surinam, Venezuela, Fransız Guyanası’dır. Yüz ölçümü oldukça geniş olduğundan dolayı Şili ve Ekvador hariç Güney Amerika ülkelerinin hepsiyle komşudur.

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        Brezilya Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Brezilya, Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Güney Amerika’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkedir. Tam 26 eyaleti bulunmaktadır.

        Brezilya Başkenti

        Brezilya’nın başkenti Brasilia’dır. Brasilia’nın nüfus yoğunluğu 4 milyonun üzerindedir. Resmi dil olarak Portekizce konuşulur.

        Brezilya Bayrağının Anlamı

        Brezilya bayağı sarı, yeşil ve koyu mavi renklerinden oluşmaktadır. Bayrağın zemin rengi yeşildir. Bu zemin rengini sarı renkte yatay bir eşkenar dörtgen kaplar. Bu eşkenar dörtgenin ortasında ise yıldızların süslediği mavi bir küre yer alır. Kürenin içinde Portekizce “Ordem e Progresso” yazmaktadır. Bu yazının anlamı ise kalkınma ve huzurdur. Bayraktaki yeşil renk toprak ve ormanları sembolize ederken sarı renk altın rezervlerini temsil etmektedir.

        Brezilya Nüfusu

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        Brezilya’nın 2023 itibariyle nüfusu 217,084,132’dir. Brezilya, dünyanın en kalabalık 50 ülkesinden biridir.

        Brezilya Para Birimi

        Brezilya reali, Brezilya’nın para birimidir. R$ işaretiyle sembolize edilir. Uluslararası kodu ise BRL’dir. 1 Brezilya reali 5,39 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Brezilya Türkiye Saat Farkı

        Brezilya, coğrafi konum açısında ülkemizden epey uzak bir konumda yer almaktadır. Bu uzaklık dolayısıyla zaman farkı üzerinde de etki oluşturmaktadır. Brezilya, Türkiye’den 6 saat geridedir. Ülkemizde saat 07.00’ iken Brezilya’da saat 01.00’dir.

        Brezilya Şehirleri

        Brezilya’da 26 eyalet ve 1 milyonun üzerinde 13 şehir yer almaktadır. Kimi şehirler adını dünya çapında duyurduğu için yüksek bir nüfusa sahiptir. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador ve Brasilia, en kalabalık şehirlerindendir.

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