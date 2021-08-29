Bolsonaro: Ya öldüreceğim ya yeniden seçileceğim!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geleceğindeki üç alternatifin hapis, öldürülmek ya da gelecek yılki başkanlık seçimlerinde zafer kazanmak olduğunu söyledi.
BBC'de yer alan habere göre sağcı popülist lider, kamuoyu yoklamalarında solcu eski Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'nın arkasında görünüyor.
Bolsonaro Evanjelik Kilisesi liderlerine yaptığı konuşmada "Geleceğim için üç alternatif var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer" dedi.
Ancak eski subay, hapse atılması şansı olmadığını da ekledi "çünkü, dünya üzerindeki herhangi bir insan beni tehdit edemez" diye konuştu.
Bolsonaro 2018'deki seçim gezisi sırasında neredeyse bıçaklanarak öldürülüyordu. Brezilya liderinin bu sözleri, ülkenin adalet sistemi ve seçim yetkilileriyle arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.
İkinci kez seçilmeyi uman 66 yaşındaki siyasetçi, ülkedeki elektronik oy verme sistemini eleştirmiş ve gelecek yılki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımama tehdidinde bulunmuştu.
Brezilya seçim mahkemesi başkanı ise Çarşamba günü, oylama sisteminde herhangi bir sorun olmadığını söylemişti.
Ancak Bolsonaro eleştirilerini sürdürdü ve "Bir kopma yaratmayı istemeyen ya da bunu provoke etmeyen bir başkan var, ancak her şeyin bir sınırı var, böyle yaşamaya devam edemem"dedi.
Bolsonaro evanjelik liderlere, 7 Eylül'de kendisine destek için ülke çapında yapılacak gösterilere katılma çağrısında bulundu.
Cuma günü 150 yerli, atalarının topraklarıyla ilgili kilit önemdeki bir yüksek mahkeme kararından önce başkanlık sarayı önünde eylem yaptı.
BOLSONARO SEÇİM SİSTEMİNİ ELEŞTİRİYOR
Brezilya'da oylar, seçim merkezlerindeki elektronik ortamlarda kullanılırken, Bolsonaro ülkede 1996’dan bu yana uygulanan bu sistemi eleştiriyor. Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde yeniden göreve gelmek isteyen 66 yaşındaki Devlet Başkanı, Brezilya'daki elektronik oylama sisteminin güvenilir olmadığını savunarak, 2022’de yapılacak seçimlerde sonucu kabul etmemekle tehdit etmişti. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi ise oylama sisteminde bir sorun olmadığını açıklamıştı.
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Eylül 2018’de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Dünyada koronavirüs salgınında 579 binden fazla can kaybıyla en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya, yüksek enflasyon rakamları ve işsizlikle mücadele ediyor.
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