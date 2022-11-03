Brezilya’da başkanlık seçiminde solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva'ya (Lula) mağlup olan mevcut başkan Jair Bolsonaro’nun destekçileri, kışlaların önünde eylemler yaparak darbe çağrısı yaptı.
Eylemciler, askerleri seçim sürecine müdahale etmeye ve Bolsonaro’yı iktidarda tutmaya çağırdı.
Ülkenin en büyük kenti olan Sao Paulo’daki Güneydoğu Askeri Komutanlığı önündeki eylemciler, “Müdahale şimdi!” yazılı dövizler taşıdı.
“Askeri müdahale istiyoruz çünkü bir hırsızın bizi yönetmesini istemiyoruz” diyen 70 yaşındaki bir eylemci, seçimi kazanan Lula’nın yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatmış olmasını hatırlattı.
Ülkenin güneyindeki Santa Catarina kentinde de eylemcilerin Nazi selamı yaptığı objektiflere yansıdı.
Başkent Brasilia’da da Bolsonaro destekçileri “sivil direniş” sloganıyla eylem yaptı. Rio de Janerio’da ise eylemciler “Hırsız Lula, senin yerin hapishane” diye bağırdı.
Öte yandan seçimi kaybeden Bolsonaro dünkü kısa açıklamasında Lula’yı tebrik etmedi ancak seçim sonuçlarını dolaylı da olsa kabul etti.
Bolsonaro’nun konuşmasının ardından devreye giren kurmayları ise geçiş süreci için yetkilerin verildiğini söyledi. Böylece Bolsonaro iktidarı Lula’ya devretmek için yeşil ışık yakmış oldu.
Bolsonaro: Yollardaki engelleri kaldırın
Diğer taraftan ülke genelinde Bolsonaro destekçilerinin üç gündür devam ettirdiği yol kapatma eylemleri sürüyor. İlk gün 271 noktada yapılan eylemler 167’ye düştü.
Bolsonaro ise yeni bir açıklama yaparak eylemcilerin yolları boşaltmasını, engelleri kaldırmalarını istedi.
Bolsonaro, "Engelleri kaldırın. Bana göre bu, meşru eylemlerin bir parçası değil. Gelin meşruiyetimizi yitirmeyelim. Ülke çapında, meydanlarda başka eylemler yapılıyor ve bunlar demokrasinin bir parçası. Benim konuğum olun” dedi.
Sao Paulo’da askeri polis kapatılan yolları açmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Yüksek Mahkeme, yol kapatma eylemlerinin sonlandırılması talimatını vermişti.
Yol kapatma eylemlerine katılan 41 yaşındaki bir Bolsonaro destekçisi, “Askeri darbe istiyoruz çünkü ülkemizin komünist olmasını istemiyoruz” dedi.
Otoyollardaki eylemler genellikle kamyonların yolu kapatmasıyla yapılıyor.
Eylemler nedeniyle ülke genelinde ciddi aksamalar görüldü. Sao Paulo’nun ana havalimanında 48 uçuş iptal oldu.
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Brezilya'da Bolsonaro destekçileri kışla önlerinde toplanarak darbe çağrısı yaptı/brezilya-da-bolsonaro-destekcileri-kisla-onlerinde-toplanarak-darbe-cagrisi-yapti-3535288
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