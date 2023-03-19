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Brezilya basınından flaş iddia: Jorge Jesus tekliflere sıcak bakıyor!

Brezilya basınının iddiasına göre sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus, Flamengo ve Brezilya Milli Takımı'ndan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

Giriş: 19.03.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya basınından flaş iddia: Jorge Jesus tekliflere sıcak bakıyor!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre, Jesus'un sözleşmesini tamamlamasının ardından yeni kontrat imzalamayacağı ve Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.

Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamasının ardından boşa çıkacağı ve istediği kulübe imza atabileceği aktarıldı.

FLAMENGO VE BREZİLYA MİLLİ TAKIMIYLA ADI GEÇİYOR

Brezilya basınındaki haberde, 68 yaşındaki teknik adamın Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği hatırlatıldı.

Jorge Jesus'un, bu iki takımdan gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasından önce sözleşmesi için yaptığı açıklamada,"Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

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