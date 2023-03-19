Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasından önce sözleşmesi için yaptığı açıklamada,"Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.