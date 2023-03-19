Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre, Jesus'un sözleşmesini tamamlamasının ardından yeni kontrat imzalamayacağı ve Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.
Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamasının ardından boşa çıkacağı ve istediği kulübe imza atabileceği aktarıldı.
FLAMENGO VE BREZİLYA MİLLİ TAKIMIYLA ADI GEÇİYOR
Brezilya basınındaki haberde, 68 yaşındaki teknik adamın Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği hatırlatıldı.
Jorge Jesus'un, bu iki takımdan gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.
Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasından önce sözleşmesi için yaptığı açıklamada,"Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.