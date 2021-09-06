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Brezilya - Arjantin maçı gündemden düşmüyor: Utanç!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesinin şoku sürüyor. Brezilya Futbol Federasyonu şaşkınlık yaşandığını belirtirken gazeteler olayı "Utanç" olarak nitelendirdi

06.09.2021 - 13:23 | Güncelleme: FUTBOL

  • CBF'den yapılan yazılı açıklamada, Brezilya-Arjantin maçının askıya alınmasına yol açan olaylar sebebiyle federasyonun derin bir üzüntü duyduğu belirtildi.

     

  • Açıklamada, "CBF, en sert sağlık önlemlerinin alınmasını savunur ve bunlara uyar. Ancak, başlamış bir karşılaşmada, ANVISA'nın gerçekleştirdiği eylem karşısında tam anlamıyla şaşırdığını vurgular. ANVISA, bunu daha uygun bir şekilde, farklı bir zamanda ve maçtan önce yapabilirdi." ifadeleri kullanıldı.

     

  • Ertelenen maçla ilgili CBF'nin hayal kırıklığının yinelendiği açıklamada, federasyonun karşılaşma hakkında CONMEBOL ve FIFA'nın alacağı kararı beklediği belirtildi.

     

  • Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynana karşılaşma, ANVISA görevlilerinin, Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

     

  • Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

     

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