Brent petrolün varil fiyatı 90,52 dolar

Dün 91,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 90,52 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizliğin ardından tekrar yükseliş eğilimi gösterdi.

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

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İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.

Hamas'ın konuya ilişkin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdikleri ancak İsrail'in Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği belirtildi.