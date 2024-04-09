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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varil fiyatı 90,52 dolar - Enerji Haberleri

        Brent petrolün varil fiyatı 90,52 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,52 dolardan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:41
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        Brent petrolün varil fiyatı 90,52 dolar
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        Dün 91,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 90,52 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,50 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatları, İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizliğin ardından tekrar yükseliş eğilimi gösterdi.

        Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

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        İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.

        Hamas'ın konuya ilişkin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdikleri ancak İsrail'in Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği belirtildi.

        Öte yandan, Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonu kapsamında 68 gemiye yakın koruma sağlandığını ve 11 saldırıya karşı konulduğunu duyurdu.

        Söz konusu gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

        ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, veriler ve tutanaklardan alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

        Brent petrolde teknik olarak 91,54 ile 93,84 dolar aralığının direnç, 89,24 ile 86,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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