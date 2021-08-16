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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 69,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarıyla birlikte uygulamaya alınan kısıtlamalar ve daralan ekonomik aktivite etkili oluyor.

Pazartesi günü yayımlanan Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi. Haziranda yüzde 8,3 artış gösteren sanayi üretimindeki yavaşlama petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin'de perakende satışların da haziran ayına kıyasla düşüş göstermesi, Kovid-19 kısıtlamalarının ülkenin ekonomisinde etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Geçen hafta temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunu yayımlayan Uluslararası Enerji Ajansı, yıl içinde artış eğiliminde olan küresel petrol talebinin yavaşlamaya başladığını ve artan vaka sayıları nedeniyle yılın ikinci yarısı için bu trendin devam edeceğini belirtmişti.

Ajans, bu yıl için küresel petrol talebinin 300 bin varil düşüşle 96 milyon 150 bin varil olmasını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,86 ile 70,01 dolar aralığının direnç, 69,59 ile 69,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.