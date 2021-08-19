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Haberler Enerji

Brent petrolün varil fiyatı 67,08 dolar

Dün 70,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 67,08 dolardan işlem gördü. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışın yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği beklentisi ve ABD dolarındaki yükseliş fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

19.08.2021 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Brent petrolün varil fiyatı 67,08 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 67,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,91 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışın yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği beklentisi ve ABD dolarındaki yükseliş fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 228 milyon 200 bin varil oldu. ABD'nin haftalık benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Ülkede ticari ham petrol stokları ise geçen hafta 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalarak yaklaşık 435 milyon 500 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 259 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD'de petrol üretimini, seyahat hareketliliğinin fazla olduğu yaz sezonunun sona ereceği eylül ayında artıracağı endişeleri de fiyatları baskılıyor. EIA'nın tahminlerine göre, ABD'de petrol üretimi Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak eylülde günlük 8,1 milyon varile yükselecek.

Brent petrolde teknik olarak 67,36 ile 67,55 dolar aralığının direnç, 67,04 ile 66,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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