Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığının direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.