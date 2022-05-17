Çin ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması da fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçüleceği endişelerini artırmasının ardından ABD'de New York Fed imalat endeksi de mayısta eksi 11,6'ya gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

Söz konusu endişelere karşın Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının bölgesel de olsa gerilemesi iyimserliğin artmasını sağladı.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedefleniyor.

Başkent Pekin'de ise ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,63 ile 115,34 dolar aralığının direnç, 113,92 ile 113,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.