BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri ise tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor. ABD'de dün 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,53 seviyelerinden hızla düşerken, 2 yıllık tahvil faizi yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,46 seviyesini gördü. Böylece ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı.