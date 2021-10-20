Başlıca enerji kaynaklarından biri olan petrolde dünya genelinde bir talep artışının yaşanması üzerine brent petrol fiyatları araştırılmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü.

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak da bilinen Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türüdür. Ülkemizde brent petrol olarak adlandırılan bu petrol türü Londra'da Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

Ham petrol türleri içinde, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunan Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasının sebebi bu orandır.

Dünya genelinde tanınan petrollerde WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılır.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 84,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,90 ile 85,01 dolar aralığının direnç, 84,39 ile 84,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.