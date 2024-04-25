Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.802,32 %0,83
        DOLAR 32,5055 %-0,19
        EURO 34,9490 %0,27
        GRAM ALTIN 2.430,61 %0,31
        FAİZ 44,84 %-1,12
        GÜMÜŞ GRAM 28,62 %0,60
        BITCOIN 63.950,00 %-0,16
        GBP/TRY 40,7773 %0,40
        EUR/USD 1,0726 %0,25
        BRENT 87,91 %-0,12
        ÇEYREK ALTIN 3.974,05 %0,31
        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? - Enerji Haberleri

        Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,21 dolardan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün 88,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 88,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler etkili oldu.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azalarak 453 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

        Öte yandan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilim, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının artışında etkili oluyor.

        Brent petrolde teknik olarak 88,67 ile 89,76 dolar aralığının direnç, 87,58 ile 86,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Habertürk Anasayfa