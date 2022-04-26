Son dakika haberleri... Benzin fiyatları brent petrol fiyatlarındaki düşüle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde "Benzin fiyatları düştü mü?" ve "Motorin fiyatları düştü mü?" sorularının cevabı araştırılyor. İşte 26 Nisan güncel benzin fiyatları...