Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'nin hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyordu. İsmi Süper Lig takımlarıyla da anılan Brahimi, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan ile anlaşmaya vardı.

21 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun Avrupa'nın büyük liglerine transfer olması beklenirken Katar'a gitmesi sürpriz olarak karşılandı.