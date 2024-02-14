Braga, Al-Musrati'nin halefini Beşiktaş'ta buldu!
Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ön libero mevkisi için arayışlara giren Braga, siyah-beyazlıların Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'yı gündemine aldı.
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Al-Musrati'nin ayrılığı sonrasında bu bölge için arayışlarını sıklaştıran Portekiz ekibi Braga, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
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Africafoot'un haberine göre; Braga, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'yı gündemine aldı.
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Portekiz ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna dek takip edeceği ve performansına göre Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği belirtiliyor.
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Beşiktaş, sezon başında 4 milyon Euro karşılığında RC Lens'ten transfer ettiği Jean Onana'yı beklediği katkıyı alamadığı için ara transfer döneminde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralamıştı
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Fransız medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde Marsilya'nın Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği iddia edilmişti.
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Şu ana dek Marsilya'da 5 maça çıkan Onana, sahada kaldığı 373 dakikada 2 sarı kart gördü.
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