Bradley Cooper 7 yaşındaki kızıyla okul çıkışı görüntülendi
Bradley Cooper, eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikteliğinden olan kızı Lea'yı okuldan aldıktan sonra New York sokaklarında yürürken objektiflere yansıdı
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Bradley Cooper, kızı Lea de Seine ile New York'ta görüntülendi. 49 yaşındaki oyuncu, 7 yaşındaki kızı ile okul çıkışında yürürken fotoğraflandı.
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Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı lea'nın elinden tutarak yürüyen Bradley Cooper, etraftaki bazı kişiler tarafından tanındı. Ünlü oyuncuyu kızıyla birlikte yolda görenler fotoğraflarını çekti.
Bradley Cooper, çevredekilere aldırmadan kızıyla yürümeye devam etti.
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Bradley Cooper, kızının çantasını omzuna takmış, hırkasını da eline almıştı.
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Bradley Cooper ile eski sevgilisi Irina Shayk, 2015'te ilişkilerina başladılar ama 2016'da birlikteliklerini resmi olarak ilan ettiler.
Çiftin kızı Lea, 2017'de dünyaya geldi. Kısa süre sonra ayrılan çift, çocuklarını büyütürken sık sık bir araya geldi.
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Irina Shayk, en son verdiği röportajda, Bradley Cooper ile ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman çalışma planlarını ayarladıklarını belirtmişti.
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Bradley Cooper, Ekim 2023'ten bu yana ünlü model Gigi Hadid ile birliktelik yaşıyor. İkili, en son bu ayın başlarında 250 milyon dolarlık lüks yatla Akdeniz turuna çıkmış, ünlü oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley ile Benedict Cumberbatch'ın da eşlik ettiği yat turunda küçük Lea da vardı.
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