Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bradley Cooper 7 yaşındaki kızıyla okul çıkışı görüntülendi - magazin haberleri

        Bradley Cooper 7 yaşındaki kızıyla okul çıkışı görüntülendi

        Bradley Cooper, eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikteliğinden olan kızı Lea'yı okuldan aldıktan sonra New York sokaklarında yürürken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bradley Cooper, kızı Lea de Seine ile New York'ta görüntülendi. 49 yaşındaki oyuncu, 7 yaşındaki kızı ile okul çıkışında yürürken fotoğraflandı.

        • 2

          Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı lea'nın elinden tutarak yürüyen Bradley Cooper, etraftaki bazı kişiler tarafından tanındı. Ünlü oyuncuyu kızıyla birlikte yolda görenler fotoğraflarını çekti.

          Bradley Cooper, çevredekilere aldırmadan kızıyla yürümeye devam etti.

        • 3

          Bradley Cooper, kızının çantasını omzuna takmış, hırkasını da eline almıştı.

        • 4

          Bradley Cooper ile eski sevgilisi Irina Shayk, 2015'te ilişkilerina başladılar ama 2016'da birlikteliklerini resmi olarak ilan ettiler.

          Çiftin kızı Lea, 2017'de dünyaya geldi. Kısa süre sonra ayrılan çift, çocuklarını büyütürken sık sık bir araya geldi.

        • 5

          Irina Shayk, en son verdiği röportajda, Bradley Cooper ile ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman çalışma planlarını ayarladıklarını belirtmişti.

        • 6

          Bradley Cooper, Ekim 2023'ten bu yana ünlü model Gigi Hadid ile birliktelik yaşıyor. İkili, en son bu ayın başlarında 250 milyon dolarlık lüks yatla Akdeniz turuna çıkmış, ünlü oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley ile Benedict Cumberbatch'ın da eşlik ettiği yat turunda küçük Lea da vardı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa