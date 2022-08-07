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Brad Pitt’in en iyi 15 filmi: İzlemek isteyenlere Brad Pitt filmleri ve önerileri!

Brad Pitt’in en iyi 15 filmi

Bu hafta gösterime giren ‘Suikast Treni’nde (Bullet Train) başrolü oynayan Brad Pitt, 30 yıla yakın bir süredir Hollywod’un zirvesinde kalmayı başarmış bir star. Yapımcı ve oyuncu olarak 2 Oscar’ı olan Pitt, kariyerinin ilk yıllarından itibaren iyi yönetmenlerle iddialı projelerde çalışmayı tercih ediyor. İşte Brad Pitt’in rol aldığı en iyi 15 film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi...

07.08.2022 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Thelma ve Louise (1991)
    (Thelma & Louise)

    Eşinin maddi-manevi baskılarından bunalan ev kadını Thelma (Geena Davis) ile garson Louise (Susan Sarandon), her şeyi boşverip yola çıkarlar. Amaçları, birlikte özgürce vakit geçirmektir. Louise, Thelma’ya tecavüze yeltenen bir erkeği öldürür. Polisin ve sistemin onları asla anlamayacağını bilirler. Sonuçta, onları sorgulayacak olanlar da erkektir ve sistem, erkek egemenliği üzerine inşa edilmiştir. Tacizin, baskının, aşağılamanın hiç bitmediği bir dünyadan bıkmışlardır. İki kadının yolculuğu otorite karşıtı, feminist bir isyana dönüşür... Yönetmen Ridley Scott’un, Callie Khouri’nin senaryosundan çektiği film, eğlenceli olduğu kadar politik bir boyut da taşıyor. “Thelma ve Louise” kadın dostluğu öykülerine odaklanan filmler için bir devrim niteliğindeydi. Bugün de modern bir klasik olarak anılıyor. Brad Pitt özgürlüğün tadını çıkaran Thelma ile küçük bir gönül macerası yaşayan J.D. karakterini canlandırdığı filmde yıldız gibi parlamış, Hollywood’da herkesin tanıdığı umut veren bir oyuncuya dönüşmüştü.

  • Vampirle Görüşme (1994)
    (Interview with the Vampire)

    Brad Pitt, Anne Rice’ın kendi romanından sinemaya uyarladığı filmde, doğum esnasında karısını ve çocuğunu kaybeden zengin çiftlik sahibi Louis de Pointe du Lac’i canlandırdı. Avrupa’dan gelen ve onun zayıflığını kullanıp baştan çıkaran Lestat’ın (Tom Cruise) aksine beslenmek istemeyen, duyarlı ve gönülsüz bir vampirdi Louis. Zaten sonsuz hayata katlanmasının tek yolunun babalık duygusunu tatmin etmekten geçtiğini er geç anlayacaktı... Bugün modern bir klasik olarak kabul edilen ve yönetmen olarak Neil Jordan’ın imzasını taşıyan filmde, Pitt sinema dünyasına kendini kabul ettiren bir performans çıkarmıştı.

  • Yedi (1995)
    (Se7en)

    Andrew Kevin Walker’ın mükemmel senaryosu, Hıristiyanlık’taki 7 ana günahı işleyen 7 ayrı kurbanın peşindeki bir seri katilin öyküsünü anlatıyor. Brad Pitt, göreve yeni atanan torpilli ve çaylak dedektif Mills rolünde üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Mills tecrübesiz ve ihtiraslı bir karakter olsa da seyirci onu seviyor. Çünkü özünde iyi kalpli ve cesur bir dedektif. Başrolleri Morgan Freeman ile paylaşan Brad Pitt, finali değiştirmek ve Mills’i her şeyi çözen bir kahraman olarak konumlandırmak isteyen yapımcılara karşı sonuna kadar direnmiş, yönetmen David Fincher’ın arkasında durmuştu. Sonuçta Pitt ve Fincher haklı çıkmış, gişelerde harika sonuçlar alan film çok beğenilmişti.

  • 12 Maymun (1995)
    (Twelve Monkeys)

    Chris Marker’ın ‘La Jetee’ adlı kısa filminden sinemaya uyarlanan film, insanların yer altında yaşadığı karanlık bir gelecekte geçiyor. Dünyayı kurtarmak için zaman makinesiyle geçmişe giden James Cole (Bruce Willis), 12 Maymun ordusunun lideri Jeffrey Goines’in (Brad Pitt) peşine düşüyor. Pitt, psikiyatri kliniğinde tedavi gören hiperaktif, geveze ve aktivist zengin çocuğu Goines rolünde kariyerinin en iyi işlerinden birini çıkararak yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar’a aday olmuştu. Terry Gilliam yönettiği film ise bugün 1990’ların en iyi bilimkurgularından biri olarak kabul ediliyor.

  • Dövüş Kulübü (1999)
    (Fight Club)

    Yönetmen David Fincher, çağdaş Amerikan yazarı Chuck Palahniuk’un romanından uyarlanan bu filmle genç seyircileri ve onların içindeki isyancı ruhu yakalamıştı. Kafası karışık bir film olsa da, hızlı kurgusu, görsel atmosferi ve sürprizli finaliyle kısa sürede bir modern klasiğe dönüştü. Tyler Durden ise Pitt’in oynadığı bütün karakterler arasında kuşkusuz en unutulmazlardan biri. Fincher’ın isteğiyle Pitt, Anlatıcı’yı canlandıran Edward Norton ile birlikte senaryonun revize edildiği masa başı çalışmalarına katılmış ve 90’lı yılların en tartışmalı filmlerinden birine imza atan ekipte yer almıştı.

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