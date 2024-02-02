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        Haberler Dünyadan Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi 'The Movie Critic'te başrol oynayacak - Magazin haberleri

        Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filminde başrol oynayacak

        Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı iddia edilen 'The Movie Critic' adlı filmde başrol oynayacağı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:01
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          Quentin Tarantino ile birlikte en son 'Once Upon a Time in Hollywood' adlı filmde çalışan Brad Pitt'in Oscar ödüllü yönetmen ile yeniden bir araya geleceği konuşuluyor.

        • 2

          Deadline'in haberine göre; Brad Pitt'in Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı konuşulan 'The Movie Critic'te başrol oynayacak.

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          'THE POPSTAR PAGES'İN KONUSU NEDİR?

          'The Movie Critic', 1977'de 'The Popstar Pages' adlı kurgusal bir yayında çalışan eleştirmenlerden berinin hikâyesini konu alıyor. Quentin Tarantino, filmin "gerçekten yaşamış ama hiçbir zaman gerçekten ünlü olmamış ve bir porno dergisi için film eleştirileri yazan bir adama dayandığını" söyledi.

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          Brad Pitt'in hangi rolü oynayacağı henüz belli değil.

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          Öte yandan Brad Pitt ve Quentin Tarantino, 2019 yapımı 'Once Upon a Time in Hollywood'da birlikte çalışmıştı. Brad Pitt, bu filmle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ilk Oscar'ını kazandırmıştı. Pitt, aynı zamanda Tarantino'nun 'Soysuzlar Çetesi' ve 'True Romance' filminde de rol almıştı.

          Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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