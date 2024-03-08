Brad Pitt'in sevgilisi artık resmen bekar
Brad Pitt'in sevgilisi Ines de Ramon, sonunda eşi Paul Wesley'den resmen boşandı. İkili, yollarını 2022'de ayırmıştı
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Angelina Jolie ile boşandıktan sonra adı pek çok kadınla anılan ancak hepsi söylentide kalan Brad Pitt, sonunda gönlünü 31 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon'a kaptırdı. Yıllar sonra aradığı aşkı bulan ünlü 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun, 2023'ün sonlarından itibaren Ramon'u herkese 'sevgilim' diye tanıttığı biliniyor.
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BOŞANMA DAVASI SONA ERDİ
Brad Pitt'in yeni aşkı Ines de Ramon, henüz eşinden boşanmamıştı. Ancak evlilikleri sadece kağıt üzerindeydi. Çünkü Ramon ile Paul Wesley 2022'de ayrılmıştı. Şimdi Ramon'un mahkemeden beklediği haber geldi ve üç yıllık evliliği resmen bitti.
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Mahkeme dosyalarına göre, 40 yaşındaki Paul Wesley, "eş destek ödemelerinden feragat etti" ve Ines de Ramon'dan eski adını geri vermesini istedi. Ayrılıklarının nedenini 'şiddetlik geçimsizlik' olarak gösteren çift, 2019'da evlenmişti. İkilinin çocuğu yok.
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BRAD PITT'İN EVİNE TAŞINDI
Ines de Ramon ve Paul Wesley Eylül 2022'de mahkemeye başvursalar da People Dergisi'nin haberine göre, ilişkileri beş ay öncesinde sona erdi ve Ramon, Kasım 2022'de Brad Pitt ile ilişki yaşamaya başladı. İkili, ilişkilerinde bir adım daha atarak geçen aydan itibaren Pitt'in evinde birlikte yaşamaya başladı.
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Brad Pitt ve Ines de Ramon, ilk kez, Ramon ile Wesley'in ayrılıklarını ilan etmelerinden iki ay sonra Bono konserinde birlikte görülmüştü. İkili ayrıca, Aralık 2022'de Pitt'in 'Babylon' filminin prömiyerine de birlikte katılmıştı.
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Çift, Aralık 2023'te Pitt'in 60'ıncı doğum gününü birlikte kutlamış, geçen ay birlikte Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'ne gitmişti.
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ALTI ÇOCUKLARI VAR
Brad Pitt, 2004'te Jennifer Aniston ile evli olduğu dönemde 'Bay ve Bayan Smith' filminin setinde Angelina Jolie'ye âşık olmuş ve onunla ilişki yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Evlatlık çocukları Maddox (22), Pax (20) ve Zahara'dan (19) sonra kızları Shiloh (17) ve ikizleri Knox (15) ile Vivienne (15) dünyaya geldi.
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48 yaşındaki Angelina Jolie, Maddox'u 2002'de, yani Pitt ile ilişki yaşamaya başlamadan önce evlat edinmişti. Pitt, Jolie ile birliktelik yaşamaya başladıktan sonra Maddox'u nüfusuna geçirmiş ve ona soyadını vermişti.
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BOŞANMA DAVASI SÜRÜYOR
2014'te ilişkilerine resmiyet kazandırmak için evlenen çift, 2016'da boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu. İkili, 2019'da resmen bekar ilan edilse de boşanma davası halen sürüyor.
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