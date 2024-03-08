Brad Pitt'in sevgilisi artık resmen bekar

ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt, 2004'te Jennifer Aniston ile evli olduğu dönemde 'Bay ve Bayan Smith' filminin setinde Angelina Jolie'ye âşık olmuş ve onunla ilişki yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Evlatlık çocukları Maddox (22), Pax (20) ve Zahara'dan (19) sonra kızları Shiloh (17) ve ikizleri Knox (15) ile Vivienne (15) dünyaya geldi.