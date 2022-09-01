'BOŞANMA' İDDİASI

Öte yandan Amerikalı model Emily Ratajkowski'nin 2018 yılında evlendiği aktör Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı konuşuluyor.

People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor." diye konuşmuştu.