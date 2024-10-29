Brad Pitt F1 filminin çekimleri için katıldığı Meksika Grand Prix'inde hayranlarını selamladı
Brad Pitt, yeniden pistlere dönen emekli bir yarış pilotunu canlandırdığı 'F1' filmi için Meksika Grand Prix'inde çekim yaptı. Yarışçı tulumu içindeki Pitt, Meksika bayrağıyla seyircileri selamladı
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Brad Pitt, Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan Meksika Grand Prix'ine katılarak hayranlarını şaşırttı.
60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, yeni F1 yarış filminin sahnelerini gerçek yarışlarda çekiyor. Bu defa Meksika yarışlarında yapılan çekimde beyaz yarışçı tulumu giydi.
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Yarışlar bittikten sonra pistin bir alanının sahnelerin çekimine ayrıldığı öğrenildi.
Brad Pitt, arabasından indi, kaskını çıkardı ve tezahürat yapan seyircilere el salladı.
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Brad Pitt, yarış alanında seyircilere karşı büyük bir Meksika bayrağını sallarken görüntülendi.
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Filmin ilk fragmanı, Brad Pitt'in Angelina Jolie'den boşandıktan sonra artık birlikte kamera karşısına çıkmaktan çekinmediği kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldığı, temmuz ayındaki Formula 1 Britanya Grand Prix'i sırasında yayınlandı.
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Brad Pitt'in aksiyon dramasının yapımına bir yıldan fazla bir süre önce başlandı.
Film, bir arkadaşının onu akıl hocası olmaya teşvik etmesi üzerine spora geri dönen emekli Formula 1 pilotu Sonny Hayes'in hayatını konu alıyor.
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Bütçesinin 130 ila 140 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'in yanı sıra Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor.
Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve yapımcıları arasında yarışçı Lewis Hamilton'ın da yer aldığı film, 25 Haziran 2025'te gösterime girecek.
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