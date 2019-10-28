28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BP, daha önce 16 ülkede satışa sunduğu "ACTIVE" teknoloji ismini verdiği yeni yakıtını Türkiye'de de satışa sundu. Hem benzinli hem de dizel motorlarda kullanılan formülasyon sayesinde BP, sürüş mesafesinin 59 kilometreye kadar uzayacağı iddiasında.
ACTIVE adı verilen moleküllerin kirin metale yapışmasını engelleyici bir katman oluşturduğu ve bu sayede kirin akaryakıtla karışarak motorda güvenli bir şekilde yanmasına olanak tanıdığını söyleyen yetkililer; sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.
BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, geliştirilen formülün 110 farklı test metodundan geçtiğini ve 50 bin saatlik deneme yapıldıktan sonra pazara sunulduğunu vurgularken BP Türkiye Akaryakıt Kalite Müdürü ve Biyoyakıtlar Koordinatörü Ercüment Yaman, "ACTIVE teknoloji formülü motorun içerisindeki kritik parçalarda birikmiş kirleri ve tortuları temizliyor" deiyerek ilk depodan itibaren motorun ilk günkü performansına ulaşabileceğini söyledi.
BP Avrupa Akaryakıt Teknoloji Direktörü Norbert Neumann
SIRADA EMİSYONU DÜŞÜREN YAKIT VAR
100'e yakın teknisyen ve mühendisin, yakıt ekonomisi ve motor temizleme testlerini gerçekleştirdiği Almanya'nın Bochum kentinde bulunan merkezde haftada 2 binin üzerinde akaryakıt testi yapılırken, dizel araç sahiplerini de yakından ilgilendiren bir ürün daha geliştirilme aşamasında.
BP Avrupa Akaryakıt Teknoloji Direktörü Norbert Neumann, markanın 100. yılını deviren Bochum'daki en büyük Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi'ndeki çalışmalarını bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Euro 3 ve Euro 4 dizel araçların karbon ve NOx (nitrojen oksit) salınımlarını düşürecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.
Neumann, otomotiv endüstrisinin çevreye zararını minimize etmek için bir süredir testi gerçekleştirilen yeni yakıt sayesinde, Euro 3 sınıfı dizel motorlarındaki zararlı partikül salınımının Euro 4, benzer şekilde Euro 4 motorlardaki emisyon oranlarının da Euro 5 performansında getirilebileceğini belirtti. Neumann, testlerin devam ettiğini ve yakıtın pazara çıkabilmesi için siyasilerin ve enerji regülatörlerinin gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğinin altını çizdi.
Bilindiği üzere, Volkswagen'de patlak veren dizel emisyon skandalının ardından Avrupa ülkelerinde güncel emisyon standartlarını yakalayamayan ve gerek çevreye gerek sağlığa zararlı düzeyde toksik atık yayan dizel araçların şehre girişleri yasaklanıyor ya da sınırlanıyordu.
2018 yılı başında Almanya'nın Leipzig şehrindeki mahkemenin verdiği emsal karara dayanarak, Frankfurt ve Hamburg gibi pek çok büyük şehir Euro 3 ve Euro 4 dizel araçların şehir merkezlerine girmesini engellemiş ve dizel otomobil satışları ve ikinci el fiyatları sert düşmüştü.
Bazı üreticiler kademeli olarak dizel otomobil üretmeyi bırakarak elektrikli modellere yöneliyordu. Kirli araçlar ise başka ülkelere ihraç ediliyordu.
Alman hükümeti ise gelişmeler üzerine mart ayında kilometre başına 270 miligram nitrojen oksit salınımı yapan euro 4 ve euro 5 dizel araçların retrofit adı verilen donanım iyileştirmeleriyle yasaklardan muaf tutulmasını sağlayacak bir yasa çıkarmıştı. Mercedes-Benz bu doğrultusunda eski dizel araçlar için 3 bin euro karşılığında yenileme operasyonuna başladığını açıklamıştı.
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