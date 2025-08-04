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        Haberler Ekonomi Enerji BP'den Brezilya açıklarında 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfi - Enerji Haberleri

        BP duyurdu: Brezilya açıklarında 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfi yapıldı

        BP Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Santos havzasındaki bölgede 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfini gerçekleştirdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:17
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        BP'den 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfi
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        BP yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve düşük performans gösteren hisseleri canlandırmak için geçen yıl odağını fosil yakıtlara geri döndürmüştü. BP Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Santos havzasındaki bölgede 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Gelişmelerin ardından BP hisseleri Londra Borsası'nda erken işlemlerde yüzde 1,4 arttı.

        2030 yılında küresel petrol ve gaz üretimini günlük 2,3 ila 2,5 milyon varile çıkarmayı planlayan BP, Trinidad, Mısır, Brezilya ve diğer yerlerdeki bulgularının ardından bu yıl 10. keşfini gerçekleştirdiğini duyurdu. 2024 yılındaki üretim 2,4 milyon varil petrol eşdeğeriydi. BP, 2025 yılında üretimin daha düşük olmasını bekliyor.

        BP, Bumerangue sahasında yüzde 100 paya sahipken, Brezilya'nın devlet şirketi Pré-Sal Petróleo SA, üretim paylaşım sözleşmesi yöneticisi olarak görev yapıyor. BP, sondaj sahasında yapılan analiz sonuçlarının karbondioksit seviyelerinin yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek, sahanın potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar analizlerine başlayacaklarını söyledi.

        BP'nin Salı günü ikinci çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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